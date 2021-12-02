Как коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему: известно, что поможет уберечь здоровье

К тому же часто проблемы с сердечно-сосудистой системой развиваются у пациентов через COVID-19, которые до этого их не имели.

Согласно с исследованием, проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у около 20% госпитализированных больных COVID-19.

Также болезнь вызывает повреждение миокарда и нарушает функции сердца. В частности, речь идет о влиянии на сердечную мышцу, которая вызывает воспаление миокарда и может даже образовывать рубцы.

Отмечается, что еще продолжаются исследования относительно того, как именно коронавирус вызывает развитие миокардита и является частой причиной сердечной недостаточности.

Влияние коронавируса на сердечно-сосудистую систему (t.me/COVID19_Ukraine)

Например, если у больного есть воспаление легких, то правый желудочек сердца должен работать более интенсивно, чтобы доставить кровь к легким. Как следствие, COVID-19 может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность.

Также болезнь может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, которые транспортируют кровь по всему телу. Это может привести к образованию тромбов.

Избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти поможет вакцинация.