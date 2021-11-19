Назван напиток, который снижает риск развития инсульта
Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, остерегаются от употребления кофе. В частности, это напиток способен добавлять бодрости, но не влиять на сердце.
Так, многие люди без чашки кофе не могут представить свое утро, сообщает Health.
Как кофе снижает риск инсульта
Ученые провели исследование, которое показало, что кофе и чай могут быть полезными для здоровья. Специалисты обнаружили связь между этими напитками и риском деменции и инсульта.
В исследовании приняли участие 365 682 человека в возрасте от 50 до 74 лет, за которыми наблюдали в течение 10 – 14 лет. За этот длительный промежуток времени у 5 079 участников развилась деменция, а у 10 053 участников был один инсульт.
Ученые пришли к выводу, что люди, которые пили кофе и чай, имели меньший риск развития заболеваний чем те, которые воздерживаются от употребления кофеиновых напитков. То есть люди, которые в среднем употребляли по 2 – 3 чашки кофе и 2 – 3 чашки чая в течение дня имели на 32% ниже показатель риска развития инсульта.
Сейчас исследователи не могут объяснить причинно-следственную связь таких изменений.
По словам доктора медицинских наук Скотта Кайзера, кофеин является ключевым общим знаменателем, который кофе и чай получают из растений, содержащих много потенциально полезных химических соединений, включая мощные антиоксиданты.
К тому же употребление кофе полезно для вашего сердца из-за кофеина, который в нем содержится. Кофеин полезен для сердца в здоровых дозах, поскольку положительно влияет на ваш метаболизм. Он не только стимулирует вашу центральную нервную систему, но и освобождает свободные жирные кислоты из вашей жировой ткани. Однако слишком много кофеина может быть вредным для вашего сердца.
Независимо от этого, выпить чашку-два кофе за день полезно, и даже может иметь положительное влияние на ваше сердце.
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