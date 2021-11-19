Назван напиток, который снижает риск развития инсульта

Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, остерегаются от употребления кофе. В частности, это напиток способен добавлять бодрости, но не влиять на сердце.

Так, многие люди без чашки кофе не могут представить свое утро, сообщает Health .

Как кофе снижает риск инсульта

Ученые провели исследование, которое показало, что кофе и чай могут быть полезными для здоровья. Специалисты обнаружили связь между этими напитками и риском деменции и инсульта.

В исследовании приняли участие 365 682 человека в возрасте от 50 до 74 лет, за которыми наблюдали в течение 10 – 14 лет. За этот длительный промежуток времени у 5 079 участников развилась деменция, а у 10 053 участников был один инсульт.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые пили кофе и чай, имели меньший риск развития заболеваний чем те, которые воздерживаются от употребления кофеиновых напитков. То есть люди, которые в среднем употребляли по 2 – 3 чашки кофе и 2 – 3 чашки чая в течение дня имели на 32% ниже показатель риска развития инсульта.

Сейчас исследователи не могут объяснить причинно-следственную связь таких изменений.

По словам доктора медицинских наук Скотта Кайзера, кофеин является ключевым общим знаменателем, который кофе и чай получают из растений, содержащих много потенциально полезных химических соединений, включая мощные антиоксиданты.

К тому же употребление кофе полезно для вашего сердца из-за кофеина, который в нем содержится. Кофеин полезен для сердца в здоровых дозах, поскольку положительно влияет на ваш метаболизм. Он не только стимулирует вашу центральную нервную систему, но и освобождает свободные жирные кислоты из вашей жировой ткани. Однако слишком много кофеина может быть вредным для вашего сердца.

Независимо от этого, выпить чашку-два кофе за день полезно, и даже может иметь положительное влияние на ваше сердце.