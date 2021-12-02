Як коронавірус впливає на серцево-судинну систему: відомо, що допоможе вберегти здоров'я

До того ж часто проблеми із серцево-судинною системою розвиваються у пацієнтів через COVID-19, які до цього їх не мали.

Згідно з дослідженням, проблеми із серцево-судинною системою виникають у близько 20% госпіталізованих хворих на COVID-19.

Також хвороба спричиняє ушкодження міокарда і порушує функції серця. Зокрема, йдеться про вплив на серцевий м’яз, який спричиняє запалення міокарда та може навіть утворювати рубці.

Зазначається, що ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірус спричиняє розвиток міокардиту та є частою причиною серцевої недостатності.

Вплив коронавірусу на серцево-судинну систему (t.me/COVID19_Ukraine)

Наприклад, якщо у хворого є запалення легень, то правий шлуночок серця повинен працювати більш інтенсивно, щоб доставити кров до легень. Як наслідок, COVID-19 може спричинити правосторонню серцеву недостатність.

Також хвороба може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це може призвести до утворення тромбів.

Уникнути тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті допоможе вакцинація.