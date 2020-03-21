Коронавирус в Украине привел к "перевороту" на рынке недвижимости

Недвижимость в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине спровоцировал резкий спрос на квартиры

Коронавирус в Украине привел к тому, что власти объявили карантин. Теперь украинцы массово скупают стратегически важные продукты, а также запасаются лекарствами. Неожиданным стало то, что украинцы вкладываются в недвижимость - люди бросились покупать, а также арендовать квартиры и дома.

Несмотря на то, что коронавирус стал распространяться в рамках страны, преимущественно киевляне раскупают недвижимость за пределами столицы. Эксперты рассказали, что происходит на рынке недвижимости, пишет "Страна.ua".

По мнению директора агентства недвижимости Ирины Луханиной, во время эпидемии коронавируса вырос спрос на новостройки. Если в прошлом году в американской валюте квартиры поднялись в цене, то с девальвацией гривны начался обратный процесс. Но, как считает эксперт, ажиотаж может продлиться недолго и смениться остановкой многих строек.

Украинцы ждут снижения стоимости квартир в долларах, многие кинулись снимать депозиты в банках, чтобы вложить в недвижимость. Это же подтвердил и коммерческий директор агентства недвижимости Александр Панфилов. Он отметил, что спрос из-за карантина только растет.

Пока фактическое число сделок о покупке квартир остается на том же уровне, но в скором времени ожидается увеличение числа желающих купить недвижимость на 5-7%.

"Все понимают, что из-за обвала гривны цены на первичном рынке будут пересмотрены. И люди попытаются воспользоваться моментом, чтобы, как минимум, сохранить свои средства", — говорит он.

При этом, по словам Ирины Луханиной, покупатели не спешат вкладываться в недостроенные объекты. Они с осторожностью присматриваются к вариантам в уже сданных домах или на последнем этапе строительства, так как опасаются, что многие объекты могут заморозить. На пороге нового экономического кризиса такая угроза действительно есть.

Сами застройщики уверяют, что на время карантина, пока передвижение на общественном транспорте приостановлено, строители продолжают работать.

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