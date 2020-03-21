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Коронавірус в Україні призвів до "перевороту" на ринку нерухомості

STYLERКоронавірус    21.03.2020 - 18:05
Коронавірус в Україні призвів до "перевороту" на ринку нерухомості
Нерухомість в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні спровокував різкий попит на квартири

Коронавірус в Україні призвів до того, що влада оголосила карантин. Тепер українці масово скуповують стратегічно важливі продукти, а також запасаються ліками. Несподіваним стало те, що українці вкладають у нерухомість - люди кинулися купувати, а також орендувати квартири й будинки.

Попри те, що коронавірус став поширюватися в межах країни, переважно кияни купують нерухомість за межами столиці. Експерти розповіли, що відбувається на ринку нерухомості, пише "Страна.uа".

На думку директора агентства нерухомості Ірини Луханіної, під час епідемії коронавіруса зріс попит на новобудови. Якщо торік в американській валюті квартири піднялися в ціні, то з девальвацією гривні почався зворотний процес. Але, як вважає експерт, ажіотаж може протривати недовго і змінитися зупинкою багатьох будівництв.

Українці чекають зниження вартості квартир в доларах, багато кинулися знімати депозити в банках, щоб вкласти в нерухомість. Це ж підтвердив і комерційний директор агентства нерухомості Олександр Панфілов. Він зазначив, що попит через карантин зростає.

Поки фактичне число угод про купівлю квартир залишається на тому ж рівні, але незабаром очікується збільшення числа бажаючих придбати нерухомість на 5-7%.

"Всі розуміють, що через обвал гривні ціни на первинному ринку будуть переглянуті. І люди спробують скористатися моментом, щоб, як мінімум, зберегти свої кошти", — говорить він.

При цьому, за словами Ірини Луханіної, покупці не поспішають вкладатися в недобудовані об'єкти. Вони з обережністю придивляються до варіантів у вже зданих будинках або на останньому етапі будівництва, через те, що побоюються, що багато об'єктів можуть заморозити. На порозі нової економічної кризи така загроза дійсно є.

Самі забудовники запевняють, що на час карантину, поки пересування на громадському транспорті призупинено, будівельники продовжують працювати.

Нагадаємо, що раніше Южаніна розповіла, що повинна зробити влада для підтримки бізнесу в кризові часи.

Раніше Рада схвалила закон про підтримку платників податків.

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