Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Парламент поддержал за основу и в целом законопроект № 3220

Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, парламент поддержал за основу и в целом законопроект № 3220. За основу документ поддержали 359, а в целом - 359.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (проект по представлению Комитета получено 16.03.2020).

Законопроект разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начислениями штрафных санкций и пени, и тому подобное.

Законопроект направлен на защиту как малого так и большого бизнеса от негативных последствий, в связи с неиспользованием экономического потенциала.

Законопроектом предлагается внесение следующих изменений в Налоговый кодекс Украины:

не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;

продлен до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 плата за землю;

объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Также Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".

Кроме того, РБК-Украина писало, что Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".