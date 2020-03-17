Парламент поддержал за основу и в целом законопроект № 3220
Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.
Как отмечается, парламент поддержал за основу и в целом законопроект № 3220. За основу документ поддержали 359, а в целом - 359.
Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (проект по представлению Комитета получено 16.03.2020).
Законопроект разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начислениями штрафных санкций и пени, и тому подобное.
Законопроект направлен на защиту как малого так и большого бизнеса от негативных последствий, в связи с неиспользованием экономического потенциала.
Законопроектом предлагается внесение следующих изменений в Налоговый кодекс Украины:
Также Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".
Кроме того, РБК-Украина писало, что Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".