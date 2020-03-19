Южанина рассказала, что должна сделать власть для поддержки бизнеса в кризисные времена

Фото: Нина Южанина (eurosolidarity.org)

Освобождение от уплаты налога за землю и налога на недвижимое имущество вызвало огромное количество различных мнений экспертов

Вступивший в силу закон "О поддержку налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни" облегчает ведение бизнеса в условиях общегосударственного карантина, однако определенные законодательные нормы еще должны быть доработаны и изменены. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.

"Закон касается именно освобождение от уплаты единого социального взноса физических лиц-предпринимателей на два месяца - это март и апрель. Так вот, эта норма будет касаться всех физических лиц предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения, и на упрощенной системе налогообложения", - говорит Южанина.

В то же время, подчеркивает она, речь идет об освобождении от уплаты ЕСВ только персонально предпринимателя.

"За наемных работников нужно будет платить обязательный единый социальный взнос в размере 1039 грн, который определен как минимальный взнос", - добавила Южанина, отмечая, что освобождение от уплаты налога за землю и налога на недвижимое имущество вызвало огромное количество различных мнений экспертов.

"Особенно это мнение Ассоциации городов Украины, которая обратилась к президенту с просьбой наложить вето на этот закон. По их подсчетам, местные бюджеты теряют 16 миллиардов гривен. Это достаточно большая цифра. Это как раз те деньги, которые им крайне нужны, как раз во время тех мероприятий, которые распространены на всю территорию Украины, я имею в виду общегосударственный карантин", - добавила Южанина.

Южанина подчеркивает, что местные налоги - это право местных бюджетов, местных общин и они определяются не с минимальной суммы. Например, единый взнос - от 0 и до 10%; налог на землю – от 1 и до 3%; налог на недвижимость от 0 и до 1,5%.

Кроме того, по ее словам, именно на местные власти возложена ответственность по обеспечению выполнения мероприятий карантина, поэтому они рассчитывают на средства от уплаченных налогов.

"Надеюсь, что следующими проектами законов все же будет подобран абсолютно здоровый с экономической точки зрения подход для того, чтобы улучшить условия и облегчить финансовую нагрузку и на бизнес, и точно помочь просто гражданам. Мы должны сделать все для того, а такие инструменты есть через налоговое законодательство, чтобы у людей, которые должны продержаться, не получая в течение нескольких месяцев, были такие возможности", - резюмирует Южанина.

Напомним, парламент 17 марта утром одобрил закон о поддержке плательщиков налогов на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни. За документ проголосовали 359 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения'я за средства государственного бюджета".