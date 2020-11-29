Коронавирус в Украине пойдет на спад при одном условии: заявление Степанова

Коронавирус в Украине по состоянию на 29 ноября зафиксирован у 722 679 человек. За сутки средний прирост составляет 13-16 тысяч заболевших в течение последней недели. Показатели заболеваемостью продолжают расти, поэтому власти уже готовы принимать решение о введении тотального карантина. Когда ситуация может улучшиться и что для этого нужно – читайте дальше.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине рассказал глава Минздрава Максим Степанову. По словам министра здравоохранения, достаточно непростой период с коронавирусом в Украине продержится как минимум до марта – апреля 2021 года. Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

"Будет трудно, будет немалое количество больных COVID-19. Мы будем достаточно сложно проходить этот период", – подчеркнул глава Минздрава.

По его мнению, как только в стране появится вакцина и начнется процесс вакцинации, заболеваемость коронавирусной инфекцией резко пойдет на спад.

При этом, пока в стране не начали делать прививки, по мнению главы Минздрава, существует риск введения тотального локдауна. Максим Степанов подчеркивает, что вводить новые ограничения будут только при условии, если медицинская система перестанет справляться с нагрузками. Так, введение карантина может произойти, если наполненность коек составит 75% по всей стране.

Стоит напомнить, что Украина присоединилась к глобальной инициативе по распределению вакцины от коронавируса. 18 ноября COVAX подтвердил выделение препарата для бесплатной вакцинации 20% украинцев.

Напомним, что украинский эпидемиолог прогнозирует спад пандемии уже на Новый год. При этом эпидемиолог прогнозирует новое обострение в следующем октябре.

Ранее в ВОЗ сделали заявление о том, что пандемию COVID-19 остановит вакцинация 60-70% населения.

Также в ВОЗ заявили, что разрабатываемые вакцины дают надежду в борьбе с вирусом, но они полностью не остановят СОVID-19.