Украинский эпидемиолог прогнозирует спад пандемии уже на Новый год

Эпидемиолог высказался о пандемии и дал прогноз (коллаж РБК-Украина)

Сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса в Украине изменится уже к Новому году, когда пандемия должна пойти на спад.

Такой прогноз дал разработчик "украинской вакцины" от COVID-19, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов в интервью УНН.

"У нас сейчас с вами сезонный подъем респираторных заболеваний. Затем он также стремительно будет снижаться", - рассказал профессор.

Также инфекционист выразил абсолютную уверенность, что количество новых заражений будет снижаться к новогодним праздникам.

"Думаю, что на Новый год мы все отметим, что, слава Богу, пандемия пошла на спад. Я абсолютно уверен, что она пойдет на спад. А уже к апрелю погода станет лучше, и у нас не будет такой заболеваемости. Все станет намного лучше", - заверил Фаворов.

При этом эпидемиолог прогнозирует новое обострение в следующем октябре, в случае, если "к тому времени мы не сможем уже использовать вакцину".

Заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН также высказался в поддержку практики карантина выходного дня как способ "притормозить" скорость распространения болезни.

"Смотрите, возьмем неделю - это 7 дней. Предположим, условно у человека 100 контактов в день, то есть в неделю у него 700 контактов получается. Так вот, если из этого числа два дня отнять, значит у него будет через неделю 500 контактов. Это на 25% сократит число контактов. Соответственно, и количество зараженных сократит. Если вы сокращаете эти контакты на два дня, то вы снижаете вероятность заражения. Процент может быть меньше, это все условно, пусть математики моделируют. Но все равно сокращение контактов приводит к уменьшению числа больных", - объяснил Фаворов.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ сделали заявление о том, что пандемию COVID-19 остановит вакцинация 60-70% населения.

Напомним, что главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предложила радикальные меры для остановки COVID-19 в Украине.