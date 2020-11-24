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ВОЗ о вакцинах: дают большую надежду в войне против коронавируса

Женева, Вторник 24 ноября 2020 14:22
ВОЗ о вакцинах: дают большую надежду в войне против коронавируса
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцины от коронавируса дают надежду в войне против вируса. Однако, вакцина полностью не остановит СОVID-19.

Об этом заявил на брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, технологии и фармацевтические разработки открывают новые горизонты.

"Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса", - сказал он.

Напомним, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca составляет 70%.

Также американская компания Moderna оценила свою вакцину от коронавируса.

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