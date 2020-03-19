Коронавирус в Украине: появились новые детали о погибшей в Черновцах

В Черновцах от коронавируса умерла молодая женщина (Коллаж РБК-Украина)

Детей погибшей от коронивируса в Черновцах даже не стали обследовать и делать анализы

Коронавирус в Украине стал причиной смерти двух человек – пожилой женщины из Радомышля и молодой, 33-летней женщины в Черновцах. На данный момент проверяются данные еще одной пациентки – из Ивано-Франковской области.

Медики из Черновцов утверждают, что смерть молодой женщины произошла не от коронавируса, а от сопутствующих заболеваний, но родные украинки уверены, что именно халатность врачей привела к гибели матери двоих детей.

Как рассказала мама 33-летней Татьяны Вишиван в комментарии для издания "Факты", вероятнее всего COVID-2019 привез домой муж женщины, так как он недавно был в Италии. Мужчина также переболел, но в легкой форме. А вот Татьяна имела также другое заболевание – каверзную ангиому (скопление патологических сосудов в головном мозге). Четыре года назад ей сделали операцию, и она заново училась ходить, есть, но пошла на поправку.

Когда у Татьяны появились первые симптомы заболевания, она решила, что у нее ангина, так как такой диагноз поставили ее мужу. Она начала принимать противовирусные препараты, но они не действовали. Муж отвез ее в больницу, где ей сделали анализ крови и рентген. По результатам – у женщины была анемия и застойная пневмония.

С этими результатами муж повез Татьяну в областную больницу, где пульмонолог сказала, что она должна обратиться к семейному врачу за направлением в больницу, иначе – ее просто не примут в стационар. Коронавирус не заподозрил ни один врач, который осматривал Татьяну.

Женщина вынуждена была вернуться домой, откуда на следующий день уже на "скорой" увезли в областную больницу. К тому моменту Татьяна теряла сознание и была очень слаба. В больнице ей не дали даже кресла и заставили идти в палату пешком.

Ее положили в инфекционное отделение и сделали тест на коронавирус. Как объяснили медики, результат будет только через два дня, так как выходные. По словам матери Татьяны, ей начали капать антибиотик, который в медицинской карте был указан, как неэффективный.

"По той же причине — так как были выходные — к ней не вызвали невропатолога. Хотя при ее патологии должны были это сделать! Ей капали антибиотик цефтриаксон. Хотя еще четыре года назад в Киеве нас предупреждали, что этот антибиотик на нее уже не действует и соответствующая пометка была в медицинских документах, которые дочка взяла с собой… Тане становилось только хуже. Зятя рядом с ней уже не было — когда врачи заподозрили коронавирус, его отправили домой и сказали изолироваться. Таня лежала в инфекционном боксе. Она мне звонила и рассказывала, как не может дозваться медсестер, у которых на полную громкость работал телевизор. Жаловалась, что хочет в туалет, но сама никак не сможет до него дойти, а помочь некому… Страшные реалии наших больниц… а когда я звонила в больницу из Италии, врач говорила, что все под контролем", - рассказала мама Татьяны.

Через несколько часов Татьяны не стало. Она успела позвонить матери и сказать, что теряет сознание. Врачи позвонили мужу, которого отправили на изоляцию и сказали приехать за телом.

Детей проверять на коронавирус не стали, о том, с кем контактировала Татьяна – выяснять тоже не стали.

"А их с Таней детей — девочек шести и десяти лет — вообще не стали проверять. Еще перед тем, как у Тани заподозрили коронавирус, зять отвез детей к своим родителям. С тех пор девочки там и находятся. И если они тоже заразились, то не исключено, что коронавирус уже есть и у пожилых родителей зятя. Но пока этого никто не проверял. Они все просто сидят дома. 18 марта дочку похоронили, и на этих похоронах был только один человек — Танин отец, с которым она в последнее время не виделась. А зять по телефону пытался объяснить десятилетней дочке, что мамы больше нет… Мы не могли себе такого представить даже в страшном сне", - рассказала мама Татьяны и добавила, что врачи все списывают на сопутствующее заболевание.

Она утверждает, что Татьяну можно было спасти, если бы медики оперативно отреагировали и не гоняли ее по больницам.

"После операции у нее не было гематоэнцефалического барьера, отделяющего кровь от мозга. Проще говоря, в ее случае подобные инфекции действительно могли привести к необратимым осложнениям. Но я уверена, что время было упущено. Есть очень много вопросов, которые остаются без ответа. Я не понимаю, почему семейный врач, к которой после приезда из Италии обратился зять, даже не заподозрила коронавирус и позволила ему столько дней ходить и заражать окружающих. Не понимаю, зачем больную ослабленную женщину с застойной пневмонией нужно было отправлять обратно в село за бумажкой от семейного врача — и тем самым упустить еще сутки…", - добавила Людмила Михайловна, которая на данный момент находится в Бергамо, Италия.