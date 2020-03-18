В Украине от коронавируса умерла 33-летняя женщина: разгорается скандал

В Украине вторая смерть от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус стал одной из причин смерти 33-летней женщины из Черновицкой области

В Украине 17 марта диагностировали вторую смерть от коронавируса. В Черновицкой области умерла 33-летняя украинка Татьяна. У нее осталось двое маленьких детей. Родные женщины винят во всем врачей и считают, что ее смерти можно было бы избежать, если бы медики вовремя диагностировали инфекцию. Родственники погибшей требуют предать дело огласке и написали письмо в редакцию "Первого Буковинского". Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Наумович.

У Татьяны была сопутствующая неврологическая патология - опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально. 7 марта у женщины началась подниматься температура, она думала, что это обычное ОРВИ и осталась дома, так как в селе машина скорой помощи находится в полуразрушенном состоянии. Семья Татьяны вызвала врача на дом и он назначил антибиотики, но они не помогли и через два дня женщина с мужем отправилась в Вашкивцы.

13 марта их не хотели принимать в областной больнице и накричали, почему они пришли туда без направления. Врачи послушали больную и сделали снимок легких и сказали, что все хорошо.

14 марта Татьяна стала задыхаться, ей вызвали "скорую", которая еле доехала до больницы . Там ее сразу отправили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. По отделению она шла пешком, так как каталки не было. Позже у женщины начались судороги из-за высокой температуры и интоксикации организма.

"Возможно, врачи не обратили внимание, что при удалении опухоли ей капали сильные антибиотики и организм имеет резистентность к слабым препаратам. В инфекционном отделении состояние ухудшалось. Интоксикация и постоянная субфебрильная температура вызвали судороги. Женщина потеряла сознание в понедельник около 17:00 вечера. Кнопки вызова в боксах не работают и кто знает, сколько она там лежала, пока ее нашли. Реанимационные мероприятия результата уже не дали - в 19.20 Татьяны не стало", - написал Сергей Наумович.

В Черновицкой ОГА объяснили смерть женщины тем, что она страдала от множества болезней.

"Врачи поставили диагноз - эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вены - поэтому не докапывали растворы, потому игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях ", - говорится в открытом письме.