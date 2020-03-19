Коронавірус в Україні: з'явилися нові деталі про загиблу в Чернівцях

У Чернівцях від коронавіруса померла молода жінка (Колаж РБК-Україна)

Дітей загиблої від коронивируса в Чернівцях навіть не стали обстежувати і робити аналізи

Коронавірус в Україні став причиною смерті двох людей – літньої жінки з Радомишля і молодий, 33-річної жінки у Чернівцях. На цей момент перевіряються дані ще однієї пацієнтки – з Івано-Франківської області.

Медики з Чернівців стверджують, що смерть молодої жінки сталася не від коронавірусу, а від супутніх захворювань, але рідні українки впевнені, що саме халатність лікарів призвела до загибелі матері двох дітей.

Як розповіла мама 33-річної Тетяни Вишиван у коментарі для видання "Факти", найімовірніше COVID-2019 привіз додому чоловік жінки, оскільки він нещодавно був в Італії. Чоловік також перехворів, але в легкій формі. А ось Тетяна мала також інше захворювання – каверзну ангіому (скупчення патологічних судин в головному мозку). Чотири роки тому їй зробили операцію, і вона заново вчилася ходити, їсти, але пішла на поправку.

Коли у Тетяни з'явилися перші симптоми захворювання, вона вирішила, що у неї ангіна, через те, що такий діагноз поставили її чоловіку. Вона почала приймати противірусні препарати, але вони не діяли. Чоловік відвіз її в лікарню, де їй зробили аналіз крові та рентген. За результатами – у жінки була анемія і застійна пневмонія.

З цими результатами чоловік повіз Тетяну в обласну лікарню, де пульмонолог сказала, що вона повинна звернутися до сімейного лікаря за напрямком в лікарню, інакше її просто не приймуть в стаціонар. Коронавірус не запідозрив ні один лікар, який оглядав Тетяну.

Жінка змушена була повернутися додому, звідки наступного дня вже на "швидкій" відвезли в обласну лікарню. До того моменту Тетяна втрачала свідомість і була дуже слабка. У лікарні їй не дали навіть крісла і змусили йти в палату пішки.

Її поклали в інфекційне відділення і зробили тест на коронавірус. Як пояснили медики, результат буде тільки через два дні, бо вихідні. За словами матері Тетяни, їй почали капати антибіотик, який в медичній карті вказано, як неефективний.

"З тієї ж причини — оскільки були вихідні — до неї не викликали невропатолога. Хоча при її патології повинні були це зробити! Їй капали антибіотик цефтріаксон. Хоча ще чотири роки тому в Києві нас попереджали, що цей антибіотик на неї вже не діє і відповідна позначка була в медичних документах, що донька взяла з собою... Тані ставало тільки гірше. Зятя поруч з нею вже не було — коли лікарі запідозрили коронавірус, його відправили додому і сказали ізолюватися. Таня лежала в інфекційному боксі. Вона мені дзвонила і розповідала, як не може докликатися медсестер, у яких на повну гучність працював телевізор. Скаржилася, що хоче в туалет, але сама ніяк не зможе до нього дійти, а допомогти нікому... Страшні реалії наших лікарень... а коли я дзвонила у лікарню з Італії, лікар казала, що все під контролем", - розповіла мама Тетяни.

Через кілька годин Тетяни не стало. Вона встигла подзвонити матері та сказати, що втрачає свідомість. Лікарі зателефонували чоловікові, якого відправили на ізоляцію і сказали приїхати за тілом.

Дітей перевіряти на коронавірус не стали, про те, з ким контактував Тетяна – з'ясовувати теж не стали.

"А їх з Танею дітей — дівчаток шести та десяти років — взагалі не стали перевіряти. Ще перед тим, як у Тані запідозрили коронавірус, зять відвіз дітей до своїх батьків. З того часу дівчата там і знаходяться. І якщо вони теж заразилися, то не виключено, що коронавірус вже є й у літніх батьків зятя. Але поки цього ніхто не перевіряв. Вони всі просто сидять вдома. 18 березня доньку поховали, і на цих похоронах був тільки один чоловік — Танін батько, з яким вона останнім часом не бачилася. А зять телефоном намагався пояснити десятирічної доньки, що мами більше немає... Ми не могли собі такого уявити навіть у страшному сні", - розповіла мама Тетяни та додала, що лікарі все списують на супутнє захворювання.

Вона стверджує, що Тетяну можна було врятувати, якби медики оперативно відреагували та не ганяли її по лікарнях.

"Після операції у неї не було гематоенцефалічного бар'єра, що відокремлює кров від мозку. Простіше кажучи, в її випадку подібні інфекції дійсно могли призвести до незворотних ускладнень. Але я впевнена, що час було згаяно. Є дуже багато запитань, які залишаються без відповіді. Я не розумію, чому сімейний лікар, до якої після приїзду з Італії звернувся зять, навіть не запідозрила коронавірус і дозволила йому стільки днів ходити та заражати оточення. Не розумію, навіщо хвору, ослаблену жінку із застійною пневмонією потрібно було відправляти назад в село за папірцем від сімейного лікаря — і тим самим втратити ще добу...", - додала Людмила Михайлівна, яка на цей момент знаходиться в Бергамо, Італія.