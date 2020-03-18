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Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 08:23
Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Смерть пациентки была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями

Смерть женщины в Черновицкой области была связана с ее сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины, не связанными с коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Осачук отметил, что такое мнение выразили врачи.

"К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице… Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональную мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины", - сказал он.

Отметим, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Кроме того, в Черновицкой области умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Она умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Однако, Минздрав отнес этот случай к коронавирусной вспышке.

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