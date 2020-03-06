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Коронавирус в Украине: под Днепром госпитализировали беременную и троих детей

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 10:46
Коронавирус в Украине: под Днепром госпитализировали беременную и троих детей
Под Днепром госпитализировали целую семью с подозрением на коронавирус (Коллаж РБК-Украина)

Беременную женщину и троих детей заразил глава семейства, который приехал из Италии

Коронавирус в Украине был подтвержден только у одного заболевшего – жителя города Черновцы. Стоит отметить, что его супругу поместили в карантин, но у нее коронавирус на данный момент не подтвердился.

Однако в других регионах страны фиксируют больных, у которых есть подозрение на COVID-2019. Так, в Апостолово Днепропетровской области к медикам обратилась целая семья – беременная женщина, ее муж и трое детей.

У беременной женщины диагностирован кашель и лихорадка, у двух детей – похожие симптомы, еще у одного ребенка – лихорадка и обструктивный бронхит. Стоит отметить, что глава этого семейства 26 февраля вернулся домой из Италии.

Всю семью госпитализировали, однако у мужчины симптомы, схожие на коронавирус не обнаружены, его отпустили домой. Как сообщили в областном управлении здоровья Днепропетровской области, всей семье провели тест на коронавирус.

"Коронавирус имеет определенные симптомы. Ни у одного из членов семьи их не обнаружили. Зато был незначительный насморк, без других признаков болезни. Сейчас мужчина, его мать, жена и трое детей чувствуют себя хорошо. Семейный врач констатировал в семье признаки легкой респираторной инфекции", - сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Стоит отметить, что на данный момент в Украине находится около десятка человек с подозрением на коронавирус. Они находятся под наблюдением врачей и им проводят тщательное обследование.

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