Коронавірус в Україні: під Дніпром госпіталізували вагітну і трьох дітей

Під Дніпром госпіталізували цілу сім'ю з підозрою на коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Вагітну жінку і трьох дітей заразив глава сімейства, який приїхав з Італії

Коронавірус в Україні був підтверджений тільки в одного хворого – жителя міста Чернівці. Варто відзначити, що його дружину помістили в карантин, але у неї коронавірус на цей момент не підтвердився.

Однак в інших регіонах країни фіксують хворих, у яких є підозра на COVID-2019. Так, в Апостолове Дніпропетровської області до медиків звернулася ціла сім'я – вагітна жінка, її чоловік і троє дітей.

У вагітної жінки діагностовано кашель і гарячка, у двох дітей – схожі симптоми, ще в однієї дитини – лихоманка та обструктивний бронхіт. Варто відзначити, що глава цього сімейства 26 лютого повернувся додому з Італії.

Всю сім'ю госпіталізували, однак у чоловіка симптоми, схожі на коронавірус не виявлені, його відпустили додому. Як повідомили в обласному управлінні здоров'я Дніпропетровської області, всій сім'ї провели тест на коронавірус.

"Коронавірус має певні симптоми. В жодного з членів сім'ї їх не виявили. Зате був незначний нежить, без інших ознак хвороби. Зараз чоловік, його мати, дружина і троє дітей почувають себе добре. Сімейний лікар констатував в сім'ї ознаки легкої респіраторної інфекції", - повідомив директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Варто відзначити, що на цей момент в Україні знаходиться близько десятка осіб з підозрою на коронавірус. Вони перебувають під наглядом лікарів і їм проводять ретельне обстеження.