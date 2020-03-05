ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мир ожидает вторая волна короновируса: ученые шокировали заявлением

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 15:54
Мир ожидает вторая волна короновируса: ученые шокировали заявлением
Коронавирус 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус может снова набрать темпы распространения по всему миру

Коронавирус из Китая может снова набрать обороты по всему миру из-за того, что в Китае начали возвращаться к обычному образу жизни. В некоторых населенных пунктах начали снимать карантин, и местные жители собираются вернуться на работу.

Как отмечает врач-эпидемиолог Бен Коулинг, это может привести к фатальным последствиям как в Китае, так и по всему миру. Он высказал опасение, что такие действия приведут ко второй волне эпидемии.

Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг рассказал, что в Китае сохраняется положительная динамика с коронавирусом. Количество новых заразившихся начало снижаться, а по всей стране начали возвращаться к обычной активности жизни.

То, что люди снова вернутся на работу и смогут беспрепятственно перемещаться, может привести к повторному всплеску заболеваний. Несмотря на то, что власти Китая продолжают осуществлять довольно строгие эпидемиологические меры, нет никакой гарантии, что вирус не начнет снова быстро распространяться.

Как объясняет Коулинг, основная проблема в том, что на данный момент нет точных данных о том, как распространяется вирус. Также неизвестны детали о мутации коронавируса и почему люди могут заражаться им повторно даже после полного излечения.

В Украине могут отменить концерты мировых звезд: названа причина Зеленский: двух украинцев из Китая эвакуируют "Австрийскими авиалиниями"
Новости Украины КоронавирусЭпидемия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь