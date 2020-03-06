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В Донецкой области женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     06.03.2020 - 03:05
В Донецкой области женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У женщины симптомы острой респираторной вирусной инфекции

Жительницу Краматорска Донецкой области, которая недавно вернулась из Таиланда, 5 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Отмечается, что у женщины симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Врачи, согласно протоколу, изолировали больную и взяли у нее анализы. Их направили в Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Киеве. Результатов ожидают 6 марта.

"Центр общественного здоровья МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки. Как только будут получены результаты анализов, Донецкая ОГА проинформирует население и СМИ", - говорится в сообщении.

В ДонОГА подчеркнули, что область полностью готова к любому развитию ситуации - больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, а врачи обучены необходимым алгоритмам действий.

Напомним, что в Минздраве допускают введение ограничительных мер в ближайшее время из-за коронавируса. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в соответствии с рекомендацией Кабмина в области вводят ограничения мероприятий с большим скоплением людей. А мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что город рассматривает вопрос о введении карантина согласно рекомендации Минздрава.

РБК-Украина также сообщало, что украинцы могут пройти тест на коронавирус не выходя из дома.

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