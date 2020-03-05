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Коронавирус 2020: в Китае пациент выздоровел, а потом умер

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 10:33
Коронавирус 2020: в Китае пациент выздоровел, а потом умер
В Китае от коронавируса умер выздоровевший пациент (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус забрал жизнь пациента, который полностью выздоровел

Коронавирус COVID-2019 забрал жизнь жителя города Ухань через несколько дней после того, как его выписали из больницы. Известно, что 36-летний мужчина по имени Ли Лян перенес заболевание и выздоровел, его выписали из больницы.

Однако через несколько дней пациент снова почувствовал ухудшение самочувствия – у него появилась сухость в горле, тошнота и другие симптомы. Как рассказала супруга Ли Ляна, он заразился коронавирусом в начале февраля.

12 февраля его госпитализировали с легкими и средними симптомами. Он получил необходимое лечение и через две недели врачи выписали его из больницы, так как он полностью выздоровел.

2 марта ему снова стало плохо, и он повторно обратился к врачам. Ли Лян пожаловался на сухость в горле и тошноту. Вечером 2 марта пациент неожиданно скончался. В заключение врачей указано, что житель Уханя умер из-за коронавируса COVID-2019.

Медики данной больницы в Ухани отметили, что это не первый пациент, который обращается с повторными симптомами коронавируса после полного выздоровления. В экстренном сообщении врачей сказано, что в больнице начнут проводить тести на антитела коронавируса всем пациентам, которых собираются выписывать.

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