Коронавирус в Украине: число жертв резко возросло

Коронавирус в Украине подцепили уже 14 человек из разных регионов страны и стало известно о двух летальных случаях в разных областях Украины. Одна пациентка скончалась ранее в Радомышле.

Как сообщает МОЗ Украины, во вторник, 17 марта, в Украине подтвердили еще семь случаев заражения коронавирусом. Все случаи – в разных областях Украины, все пациенты разных возрастов.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 позитивных результатов на COVID-2019: Черновицкая область – 10 случаев, Житомирская область – 1, Киевская область – 1, Киев- 2", - сказано в сообщении.

Также в МОЗ уточнили данные о пациентах, у которых подтвердили коронавирус 17 марта. В Киевской области коронавирусом заразился мужчина 44-х лет, который недавно был за границей.

В Черновицкой области подтверждено 6 случаев: жители в возрасте 31 год, 10 лет, 18 лет, двое детей – год и 10 месяцев и шестимесячный младенец. Одна женщина в возрасте 33-х лет скончалась. Все инфицированные пациенты являются контактными особами ранее подтвержденного случая в Черновцах.

Как отметили в Центре общественного здоровья на проверке находятся образцы не только пациентов с подозрением на коронавирус, но и тех, кто мог иметь с ними контакт. По состоянию на 17 марта в Украине было проведено более 640 проб на коронавирус.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что медики ВОЗ назвали главную опасность нового коронавируса.