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Коронавірус в Україні: кількість жертв різко зросла

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Коронавірусом в Україні захворіли вже 14 осіб з різних регіонів країни

Коронавірус в Україні підчепили вже 14 осіб із різних регіонів країни й стало відомо про два летальних випадки у різних областях України. Одна пацієнтка померла раніше в Радомишлі.

Як повідомляє МОЗ України, у вівторок, 17 березня, в Україні підтвердили ще сім випадків зараження коронавірусом. Всі випадки – в різних областях України, всі пацієнти різного віку.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-2019: Чернівецька область – 10 випадків, Житомирська область – 1, Київська область – 1, Київ - 2", - сказано в повідомленні.

Також у МОЗ уточнили дані про пацієнтів, у яких підтвердили коронавірус 17 березня. У Київській області коронавірусом заразився чоловік 44-х років, який був недавно за кордоном.

У Чернівецькій області підтверджено 6 випадків: жителі у віці 31 рік, 10 років, 18 років, двоє дітей – рік і 10 місяців і шестимісячне немовля. Одна жінка у віці 33-х років померла. Всі інфіковані пацієнти є контактними особами раніше підтвердженого випадку в Чернівцях.

Як зазначили у Центрі громадського здоров'я на перевірці знаходяться зразки не тільки пацієнтів з підозрою на коронавірус, але і тих, хто міг мати з ними контакт. Станом на 17 березня в Україні було проведено понад 640 проб на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що медики ВООЗ назвали головну небезпеку нового коронавірусу.

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