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Коронавирус отличается от всех предыдущих эпидемий: медики назвали главную опасность

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 20:39
Коронавирус отличается от всех предыдущих эпидемий: медики назвали главную опасность
Коронавирус более опасный, чем его предшественники (Коллаж РБК-Украина)

Новый коронавирус имеет существенное отличие от всех вирусов, которые ранее вызывали эпидемии

Коронавирус в Украине был официально подтвержден у семи пациентов, но во всем мире этим страшным заболеванием заразилось уже более 190 тысяч человек. По состоянию на 16 марта, жертвами коронавируса во всем мире стало семь с половиной тысяч человек, а более 80 тысяч выздоровели.

В ВОЗ рассказали, чем вирус COVID-2019 отличается от похожих вирусов, которые ранее стали причиной эпидемий и пандемий в мире - SARS (Вызывал атипичную пневмонию в 2002-200 годах) и MERS (бушевал в 2015 году).

"Вирус SARS не имел такой вирулентности (степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм), возможности переноситься от человека к человеку. Он был очень опасным для медперсонала. SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, что человек тяжело заболел, он шел в больницу. Сейчас 80 процентов людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания", - рассказала Мелита Вуйнович.

Она объяснила, что COVID-2019 быстро переносится и у многих вызывает лишь легкое заболевание.

"Вирусу важно выжить, чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше", - добавила Вуйнович.

Медики не берутся давать прогнозы о том, как будет мутировать данный вирус и какие осложнения он может вызвать. У 80% заболевших он переносится весьма удовлетворительно и без сильных осложнений.

"Это драйвер эпидемии. Это те, кто чихнул, закашлял, у кого была температура и непонятное недомогание, и затем выздоровел и даже не понял, что был инфицирован. Четырнадцать процентов - это серьезное заболевание, это те, кто попадает в больницу, у них пневмония или другой токсический синдром, и еще пять процентов - это критические больные, которые попадают в реанимацию", - подчеркнула Вуйнович.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появилась новая статистика о том, кого убивает коронавирус.

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