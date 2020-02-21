Коронавирус скоро исчезнет: названа дата

Коронавирус из Китая скоро исчезнет. Это произойдет тогда, когда в странах потеплеет. Тогда вирусное заболевание пропадет в Китае и в мире. Такое заявление сделал глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"Он уже идет на спад потихоньку. Я думаю, что, как только станет еще теплее, он вообще исчезнет в Китае и всех других странах", — заявил Сергей Комиссаренко.

Также эксперт сообщил, что коронавирус по своей опасности не такой тяжелый, как вирус Эбола, Зика или птичий грипп.

Как мы ранее писали, Всемирная Организация Здравоохранения сообщила, что коронавирус не приводит к летальным исходах, а также не затрагивает детей. Погибшие от осложнений после болезни были пожилые люди.

Также нельзя не отметить, что в Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

К слову, 20 февраля завершилась эвакуация украинцев из Уханя, охваченного эпидемией коронавируса. Вывезенные из Китая граждане помещены в карантин на 14 суток. Они находятся в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области.