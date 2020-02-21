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В сети показали условия для украинцев в Новых Санжарах: жуткое видео

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 08:26
В сети показали условия для украинцев в Новых Санжарах: жуткое видео
Украинцы прибыли в Новые Санжары (фото: РБК-Украина)

Одна из эвакуированных украинок показала, в каких условиях они будут в карантине

Протесты в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных украинцев из Уханя, вчера достигли апогея. Люди забрасывали автобус с соотечественниками камнями и крушили все на своем пути. Но несмотря ни на что, украинцы с иностранцами прибыли на карантин в медцентр "Новые Санжары" в Полтавской области. Там они пробудут две недели.

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Одна из украинок Александра Волкова показала, в каких условиях они будут жить следующие 14 дней. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram в Stories.

Видео можно посмотреть здесь.

На видеоролике показана стандартная комната украинского санатория, но душ находится не в очень хорошем состоянии. Волкова на видео обращает внимание, что на дверях в комнату нет замка.

Напомним, что прилет украинцев из Китая в Украину начался со скандала, люди в Полтавской области устроили протесты против размещения в медцентре украинцев. Они шли на стычки с правоохранителями, блокировали дороги и велди себя неадекватно.

Кстати, во время акций протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина. По словам Клименко, пострадавшую толкнула толпа людей.

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