Коронавирус уже в России: как уберечься от смертельной пневмонии

Вирус из Китая добрался до России. Стало известно о двух гражданах Китая, у которых обнаружили смертельно опасный коронавирус 2019-nCoV. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишут росСМИ.

Отмечается, что состояние обоих заболевших стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Предварительно, госпитализированные недавно были в Китае, это 30-летний отец и его двухлетняя дочь. Случаи заражения выявлены в Забайкалье.

Кроме того, чиновник заявила, что Россия начнет эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй, которая стала источником заражения, и где зарегистрировано большинство случаев. Все вывезенные из КНР будут находиться на карантине в течение 14 дней (на время инкубационного периода).

Напомним, штамм коронавируса 2019-nCoV был выявлен уже в 21 стране, заражены почти 10 тысяч человек, 213 - скончались.

Кто в группе риска

Коронавирус опасен осложнениями - вирусной пневмонией. Особенно тяжело переносят болезнь пожилые люди, у которых есть другие серьезные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца, сахарный диабет, недавно перенесенный инсульт и прочее.

Вакцины от штамма вируса нет. Ученые из Института Пастера заявили, что вакцина от коронавируса может быть изготовлена в течение 20 месяцев.

Специфические симптомы коронавируса

Главными симптомами этого штамма вируса являются: лихорадка, кашель и утрудненное дыхание. При этом отсутствуют типичные симптомы поражения верхних дыхательных путей, такие как насморк, чихание и боль в горле, а также кишечные симптомы, такие как диарея.

Как защитить себя от болезни

Центры по контролю и профилактике заболеваний разработали основные рекомендации, среди которых:

часто и тщательно мыть руки мылом и водой (не менее 20 секунд),

не касаться грязными руками глаз, носа или рта,

избегать тесного контакта с больными людьми.

Украинцам сделали важное предупреждение из-за китайского вируса

В Минздраве Украины также дают советы по защите от коронавируса:

чаще мыть руки,

регулярно проветривать помещение,

использовать индивидуальные маски,

меньше контактировать с людьми, изолироваться от потенциальных больных,

отменить поездку в ту страну, где были случаи заражения.

Как защитить себя от коронавируса (фото: Минздрав)