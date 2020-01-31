ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России выявили первые случаи заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 14:48
В России выявили первые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

Два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены первых заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, а оба зараженных являются гражданами Китая.

Кроме того, вице-премьер заявила, что РФ начнет эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй в Китайской Народной Республике. После этого они будут помещены в карантин на 14 дней.

Напомним, китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли.

Кроме того, в Британии зафиксировали первые случаи заболевания новым видом китайского коронавирус. Заболевание подтвердили у двух членов одной семьи. Сейчас инфицированные получают специализированную помощь. В то же время в Германии подтвердили пятый случай заболевания коронавирусом. Больной контактировал с зараженным коронавирусом человеком.

Добавим, что на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Японии число заболевших коронавирусом приблизилось к 20 Facebook будет удалять фейки и теории заговора о коронавирусе
Новости Украины Российская Федерациявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь