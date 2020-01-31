Коронавірус вже в Росії: як вберегтися від смертельної пневмонії

Коронавірус з Китаю діагностували у двох людей у Росії
Вірус з Китаю добрався до Росії. Стало відомо про двох громадян Китаю, у яких виявили смертельно небезпечний коронавірус 2019-nCoV. Про це заявила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова, пишуть росЗМІ.
Відзначається, що стан обох хворих стабільний, без клінічних проявів і без температури. Попередньо, госпіталізовані нещодавно були в Китаї, це 30-річний батько та його дворічна донька. Випадки зараження виявлені в Забайкаллі.
Крім того, чиновник заявила, що Росія почне евакуацію своїх громадян з провінції Хубей, яка стала джерелом зараження, і де зареєстровано більшість випадків. Всі вивезені з КНР перебуватимуть на карантині протягом 14 днів (на час інкубаційного періоду).
Нагадаємо, штам коронавіруса 2019-nCoV був виявлений вже в 21 країні, заражені майже 10 тисяч осіб, 213 - померли.
Коронавірус небезпечний ускладненнями - вірусною пневмонією. Особливо важко переносять хворобу літні люди, у яких є інші серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як хвороби серця, цукровий діабет, недавно перенесений інсульт та інше.
Вакцини від штаму вірусу немає. Вчені з Інституту Пастера заявили, що вакцина від коронавіруса може бути виготовлена протягом 20 місяців.
Головними симптомами цього штаму вірусу є: лихоманка, кашель та ускладнене дихання. При цьому відсутні типові симптоми ураження верхніх дихальних шляхів, такі як нежить, чхання та біль у горлі, а також кишкові симптоми, такі як діарея.
Центри з контролю і профілактики захворювань розробили основні рекомендації, серед яких:
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МОЗ України також дають поради щодо захисту від коронавіруса:
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