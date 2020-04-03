Коронавирус размножается не только в легких: ученые сделали новое заявление о болезни

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 942 человек. Во всем мире количество зараженных уже перешло отметку в один миллион заболевших, более 50 тысяч инфицированных скончались. Изначально считалось, что главный орган поражения в организме человека – это легкие, так как у пациентов очень быстро развивается пневмония. Однако новые исследования установили, что COVID-19 поражает еще два органа в организме человека.

Как говорится в новой статье немецких и британских ученых, опубликованной на портале Nature, коронавирус проникает также в верхние дыхательные пути и носоглотку, и поражает кишечник человека. Именно там вирус начинает размножаться очень активно.

Для исследования ученые провели подробный анализ девяти пациентов с COVID-19. У всех больных в течении первой недели после заражения было очень высокое содержание вируса в образцах из глотки.

Также были обнаружены следы вируса в верхних дыхательных путях, причем были найдены различные штаммы SARS-CoV-2, что указывает на независимое развитие вирусов в организме человека. Именно это присутствие, по мнению ученых, и способствует незаметной передачи инфекции от больных к здоровым.

"COVID-19 может проявляться как легкое заболевание верхних дыхательных путей. Активная репликация вируса в верхних дыхательных путях предоставляет потенциальную возможность сдерживание COVID-19 в перспективе", - утверждают ученые.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили неожиданную правду о происхождении коронавируса.