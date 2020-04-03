Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион

Борьба с коронавирусом в Украине и мире продолжается. Количество смертельных случаев по всей планете превысило 50 тысяч, в ВОЗ нашли способ сдержать пандемию, а в украинских больницах начинаются проверки распределения защитных средств. Детальнее о Covid-19 в Украине и мире 3 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

в Украине инфицированы коронавирусом 897 человека

в стране зафиксировано 20 летальных случаев

СБУ расследует сокрытие информации о заражении коронавирусом

Минздрав установил стандарт лечения пациентов с Covid-19

массовое тестирование – единственный способ сдержать пандемию

новая вспышка болезни в Китае

Число инфицированных в Украине растет

По данным Минздрава, в Украине выявлены более 90 новых случаев заражения. На данный момент количество заболевших украинцев выросло до 897, из них 22 умерли, 19 выздоровели.

В Херсоне и Киеве зафиксированы первые смерти от Covid-19. Как объяснили в Минздраве, 88% умерших имели сосудистые заболевания, диабет и заболевания почек.

С подозрением на коронавирус умерли роженица в Ивано-Франковске и мужчина в Харькове.

За последние сутки новые инфицированные появились в Полтавской, Херсонской, Тернопольской, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской и Черновицкой областях. 15 пациентов находятся в реанимации.

В Киеве выявлены 26 новых заболевших. Всего в столице диагностирован коронавирус у 161 жителя. В киевскую базу Центра контроля за соблюдением самоизоляции внесены данные 37 тысяч людей. Представители Мониторингового центра проводят контроль самоизоляции больных. По данным мэра Виталия Кличко, за нарушение карантина полиция составила уже более 60 админпротоколов, 5 человек оштрафованы на 17 тысяч гривен.

Борьба с коронавирусом в Украине

Служба безопасности Украины провела обыски в клинике Eurolab. Должностные лица клиники подозреваются в умышленном сокрытии информации о положительных результатах тестов на коронавирус.

По информации МВД, 130 украинцев оштрафованы за отказ от самоизоляции после возвращения из-за рубежа. По фактам нарушения карантина открыты 35 уголовных производств. С 24 февраля пограничники выявили повышенную температуру у 52 человек из 2,2 млн проверенных. Ни у кого из них не был диагностирован Covid-19.

Во Львовской области за нарушение норм карантина на 34 тысячи гривен оштрафован директор рынка. В Сумах сразу 47 медработников уволили из роддома, по данному факту прокуратура проводит расследование.

Президент Владимир Зеленский объявил о проверках региональных больниц в отношении распределения средств защиты. "К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств между больницами должно происходить справедливо", - сказал Зеленский.

Большинство украинцев считают, что власти не могут справиться с пандемией в стране. Кроме того, люди больше боятся экономических последствий карантина, чем болезни. К таким выводам пришли исследователи Киевского международного института социологии.

Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине установлен "стандарт лечения", основанный на опыте пострадавших стран.

Со следующей недели запускается серийное производство тестов для выявления коронавируса. "На следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории", - проинформировал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Массовое тестирование – способ сдержать распространение COVID-19

Всемирная организация здравоохранения считает массовое тестирование самым важным моментом для сдерживания пандемии. В ВОЗ полагают, что именно благодаря экспресс-тестированию Китаю и Южной Корее удалось взять под контроль пандемию.

"У нас есть простое сообщение для всех стран: тестирование, тестирование, тестирование", - заявил глава организации Тедрос Гебреисус.

Новая вспышка Covid-19 зафиксирована в Китае. За сутки были выявлены сразу 1,6 тыс больных коронавирусом и 7 летальных случаев. До этого момента стране удавалось сдерживать болезнь.

Коронавирус в США ежедневно убивает тысячи людей. За последние сутки в стране зафиксировано более 1200 летальных случаев. За все время пандемии количество умерших составило 5119 человек. Ситуацию усугубляет резкое экономическое падение.

За неделю количество безработных в стране увеличилось вдвое - до 6,6 млн.

Резко выросла смертность от Covid-19 в Канаде. 127 летальных случаев зафиксировано за сутки. Количество заболевших составило 10132.

В Испании за сутки умерли 950 больных. Смертность от коронавируса в стране превысила 10 тысяч человек. Количество инфицированных достигло 110 тысяч.

На Филиппинах президент Родриго Дутерте разрешил правоохранителям открывать огонь по нарушителям карантина. В Таиланде ввели комендантский час с 22:00 до 04:00. Исключение делается только для медиков. В России президент Владимир Путин продлил выходные до конца апреля.

В Греции произошла вспышка коронавируса в лагере беженцев. Количество инфицированных достигло 21 человека.

В связи с пандемией коронавируса с просьбой о финансовой помощи в Международный валютный фонд обратились 80 стран. По информации главы МВФ Кристалины Георгиевой, потребности развивающихся экономик сегодня оцениваются в 2,5 трлн долларов.