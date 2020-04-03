Коронавірус розмножується не тільки в легенях: вчені зробили нову заяву про хворобу

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 942 осіб. У всьому світі кількість заражених вже перейшла позначку в один мільйон хворих, понад 50 тисяч інфікованих померли. Спочатку вважалося, що головний орган ураження в організмі людини – це легені, оскільки у пацієнтів дуже швидко розвивається пневмонія. Однак нові дослідження встановили, що COVID-19 вражає ще два органи в організмі людини.

Як йдеться в новій статті німецьких і британських вчених, опублікованій на порталі Nature, коронавірус проникає також у верхні дихальні шляхи та горлянку, і вражає кишківник людини. Саме там вірус починає розмножуватися дуже активно.

Для дослідження вчені провели детальний аналіз дев'яти пацієнтів з COVID-19. У всіх хворих протягом першого тижня після зараження було дуже високий вміст вірусу в зразках з горлянки.

Також були виявлені сліди вірусу у верхніх дихальних шляхах, причому були знайдені різні штами SARS-CoV-2, що вказує на незалежний розвиток вірусів в організмі людини. Саме ця присутність, на думку вчених, і сприяє непомітній передачі інфекції від хворих до здорових.

"COVID-19 може проявлятися як легке захворювання верхніх дихальних шляхів. Активна реплікація вірусу у верхніх дихальних шляхах надає потенційну можливість стримування COVID-19 в перспективі", - стверджують вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували несподівану правду про походження коронавірусу.