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Ученые выяснили неожиданную правду о происхождении коронавируса

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 07:47
Ученые выяснили неожиданную правду о происхождении коронавируса
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус мог длительное время мутировать в организме человека

Коронавирус COVID-19 выявлен уже у миллиона людей во всем мире. Ученым удалось выяснить неожиданную правду о происхождении коронавируса. Откуда взялась болезнь и почему с ней так сложно бороться - в материале Styler.

Так, ранее считалось, что вирус SARS-CoV-2 передался людям от летучих мышей, либо он является гибридом вируса летучих мышей и панголин (ящериц, покрытых чешуей).

Но группа ученых из США, Австралии и Великобритании пришла к выводу, что вирус очень долго циркулировал среди людей, прежде чем мутировал до нынешней "версии", пишет Science Alert.

Микробиологи проанализировали геномные данные, полученные от SARS-CoV-2 и других подобных коронавирусов, и показали, что срезы рецептор-связывающего домена спайковых белков SARS-CoV-2 очень эффективны при связывании с клетками человека.

Это можно объяснить только тем, что вирус уже давно контактирует с человеком и прошел длительную эволюцию внутри человеческого организма. Кроме того, такое открытие исключает версию о лабораторном происхождении COVID-19.

При этом коронавирусы летучих мышей имеют схожий с SARS-CoV-2 геном, но не совпадают с ним полностью. Это может значить, что вирус начал меняться внутри человеческого организма, прежде чем стал настолько опасным.

Этим также можно объяснить бум вирусных пневмоний, который прошел по разным странам мира в 2019 году. В частности, в Украине всплеск вирусной пневмонии был в конце 2019 - начале 2020 годов преимущественно на Западной Украине. Тогда заболевшие и врачи описывали схожие симптомы при инфицировании COVID-19.

Ранее мы писали, что ученые назвали новые ключевые симптомы коронавируса, и это не кашель и температура.

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