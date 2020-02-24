Коронавирус распространяется: Комаровский ответил на популярные вопросы об инфекции

Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал украинцам о коронавирусе

Доктор Комаровский записал новый видеоролик, в котором ответил на популярные вопросы украинцев касательно коронавируса. Он отметил, что на 24 февраля в мире зарегистрировано более 79 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 2 620 человек скончались, 25 103 пациента выписаны из больниц.

Комаровский подчеркнул, что вирус продолжает распространяться, и на сегодняшний момент существует три горячие точки, среди которых Иран, Корея и Италия.

Эксперт также подчеркнул, что на этой неделе произошло уменьшение активности эпидемиологического процесса в очаге. Но плохо то, что появились новые очаги заражения.

Он также рассказал, что появилось много замечаний, что не корректно сравнивать коронавирус с гриппом. При этом Комаровский отметил, что механизмы заражения и профилактики этих болезней примерно одинаковые.

Доктор также рассказал о самом негативном сценарии распространения коронавируса. По словам эксперта, самый негативный сценарий - это серьезное высвобождение денег в пенсионном фонде. Потому что коронавирус представляет собой максимальную угрозу для пожилых людей.

При всей сложившейся экономической ситуации в стране. Если коронавирус придет в Украину, то мы получим 3-4% смертность в условиях массового заболевания. Но это самый негативный сценарий, если люди не будут сами себя защищать.

Комаровский также ответил на теорию о том, что коронавирус опасен для тех людей, у которых непереносимость лактозы. По словам эксперта, медицинская наука это не доказала.

Тесты на коронавирус в Украине ограничены и они применяются только, в тех случаях, когда есть реально подозрение на смертельную болезнь. К обычным больным ОРВИ такие тесты применятся не будут.

Доктор также рассказал, чем отличается пневмония (воспаление легких) при коронавирусе от обычной пневмонии. Эксперт отметил, что пневмония может развиваться бактериями и обычными вирусами. При бактериальной пневмонии происходит очаг в каком-то месте, а при вирусной пневмонии, которую вызывает коронавирус, поражаются все легкие.

Он также ответил на интересующих многих вопрос, как же все-таки лечится коронавирус, и как люди выздоравливают, если нет лекарств от него. Доктор пояснил, что человеческий организм сам борется с инфекцией и формирует иммунитет, но ему нужно время. И на этот период мы должны поддерживать свой организм. В поддержку входит, лекарство для сердца, сосудов, кислород и восполнение потери жидкости.