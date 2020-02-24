Коронавірус поширюється: Комаровський відповів на найпопулярніші питання про інфекцію

Доктор Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів українцям про коронавірус

Доктор Комаровський записав новий відеоролик, в якому відповів на найпопулярніші питання українців щодо коронавіруса. Він зазначив, що на 24 лютого у світі зареєстровано понад 79 тисяч випадків зараження коронавірусом, з яких 2 620 людей померли, 25 103 пацієнта виписані з лікарень.

Комаровський підкреслив, що вірус продовжує поширюватися, і на сьогоднішній момент існує три гарячі точки, серед яких Іран, Корея та Італія.

Експерт також підкреслив, що на цьому тижні відбулося зменшення активності епідеміологічного процесу у вогнищі. Але погано те, що з'явилися нові вогнища зараження.

Він також розповів, що з'явилося багато зауважень, що не коректно порівнювати коронавірус з грипом. При цьому Комаровський зазначив, що механізми зараження та профілактики цих хвороб приблизно однакові.

Доктор також розповів про самий негативний сценарій поширення коронавіруса. За словами експерта, найбільш негативний сценарій - це серйозне вивільнення грошей у пенсійному фонді. Тому що коронавірус являє собою максимальну загрозу для літніх людей.

При всій сформованій економічній ситуації в країні. Якщо коронавірус прийде в Україну, то ми отримаємо 3-4% смертність в умовах масового захворювання. Але це найбільш негативний сценарій, якщо люди не будуть самі себе захищати.

Комаровський також відповів на теорію про те, що коронавірус небезпечний для тих людей, у яких є непереносимість лактози. За словами експерта, медична наука це не довела.

Тести на коронавірус в Україні обмежені і вони застосовуються тільки в тих випадках, коли є реально підозра на смертельну хворобу. До звичайних хворих на ГРВІ такі тести застосовуватися не будуть.

Доктор також розповів, чим відрізняється пневмонія (запалення легенів) при коронавірусі від звичайної пневмонії. Експерт зазначив, що пневмонія може розвиватися бактеріями і звичайними вірусами. При бактеріальній пневмонії відбувається вогнище в якомусь місці, а при вірусній пневмонії, яку викликає коронавірус, уражаються всі легені.

Він також відповів на питання, яке цікавить багатьох, як же все ж лікується коронавірус, і як люди одужують, якщо немає ліків від нього. Лікар пояснив, що людський організм сам бореться з інфекцією і формує імунітет, але йому потрібен час. І на цей період ми повинні підтримувати свій організм. В підтримку входить, ліки для серця, судин, кисень і відновлення втрати рідини.