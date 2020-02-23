Грандиозное позорище: Комаровский побывал в Новых Санжарах и раскритиковал власть

Комаровский побывал в Новых Санжарах - все подробности

Комаровский пристыдил протестующих в Новых Санжарах за их поведение

Эвакуацию украинцев из Уханя и протесты в Новых Санжарах прокомментировал Евгений Комаровский. Врач до сих пор высказывает недовольство, которое у него вызвал инцидент под Полтавой, когда паникующие местные жители пытались прогнать прибывших из Китая соотечественников.

Подобная ситуация вынудила врача Евгения Комаровского прибыть в Новые Санжары и прочитать лекцию о коронавирусе. По его словам, в беспорядках более всего виновата власть.

"По просьбе местных жителей побывал в Новых Санжарах. Небольшой отчет по горячим следам. Вопреки утверждениям некоторых СМИ, обращаю внимание, в Новые Санжары меня никто не посылал", - отметил Комаровский.

По его словам, истерики по поводу того, что рядом есть люди из Китая - признак неадекватности и отсутствия интеллекта.

"На весь мир устроили грандиозное позорище. Людям не рассказывают ничего. Наши чиновники великие должны были опуститься до людей, объяснить, что такое этот коронавирус. Просто когда в город, где люди ничего не знают, входит бронетехника, строятся блокпосты – перепугаться может кто угодно. И когда люди выходят с попыткой получить ответы на вопросы, то ответить некому", - добавил он.

Также Комаровский отметил, что санжарцы милые и адекватные люди, а их поведение было обусловлено исключительно страхом и манипуляциями.

Комаровский побывал в Новых Санжарах - все подробности