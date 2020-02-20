Комаровский жестко "наехал" на протестующих в Новых Санжарах: эмоциональное видео

Комаровский прокомментировал эвакуацию украинцев из Уханя (коллаж РБК-Украина)

Комаровский высказался о ситуации с эвакуацией украинцев из китайского Уханя

Эвакуацию украинцев из Уханя и протесты в Новых Санжарах прокомментировал Евгений Комаровский. Доктор эмоционально высказался относительно ситуации под Полтавой, где паникующие местные жители из-за страха перед коронавирусом COVID-19 устроили беспорядки и пытаются прогнать прибывших из Китая соотечественников.

Комаровский записал видеообращение, в котором "разнес" подобную встречу.

Известный педиатр и телеведущий напомнил, что коронавирус не летает в воздухе - им можно заразиться только при тесном контакте с больным.

Напомним, что в Минздраве подчеркивают - все прилетевшие в Украину граждане, включая иностранцев, совершенно здоровы. В медицинском центре "Новые Санжары" их поместят на карантин на 14 суток.

Доктор Комаровский призвал протестующих к совести и морали.

"Похоже, что мораль и интеллект уже кончились. Люди с моралью и интеллектом уже уехали отсюда... Люди, что вы творите, что вообще происходит? К нам приезжают абсолютно здоровые наши соотечественники. Без единого какого-либо симптома болезни... Вместо того, чтобы протянуть руку помощи и сказать - мы вам поможем, люди и так натерпелись там... Украина едина - говорится... Поэтому искренне призываю прекратить эту панику, которая просто недостойна цивилизации. Где ваша вера, мораль, нравственность?", - удивляется он.

Комаровский добавил, что он бы смог понять, если бы возмущались врачи, которые за "нищенские деньги" должны оказывать людям помощь и следить, ежедневно рисковать жизнью.

"Но возмущаются обыватели, которым на этих врачей всю жизнь плевать было, по большому счету. Поэтому наберитесь, пожалуйста, хоть чуть-чуть мозгов, оставьте эту ситуацию в покое", - обратился педиатр.

Также Комаровский призвал заниматься собственной безопасностью и подумать, как правильно профилактировать ОРВИ, как привиться от гриппа.

Педиатр отметил парадоксальность ситуации, что "не прививать детей - не боимся, есть базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся, ремни безопасности - для слабаков, суррогатный алкоголь - наше все. Грипп, столбняк, корь, туберкулез, сифилис, коклюш и т.д. и т.п. - не боимся".

"Все истерики, что рядом с нами размещены люди из Китая, и поэтому мы умрем, это признак неадекватности, недостатка интеллекта и всяческого отсутствия морали", - резюмировал доктор.

Видео: Эвакуация украинцев из Уханя - Комаровский эмоционально обратился к протестующим в Новых Санжарах