Коронавирус не пройдет: как обезопасить себя от заражения в кафе и ресторанах

Коронавирус в Украине набирает обороты и уже стало известно о первой жертве пандемии в Житомирской области. Во большинстве областей введен карантин, а СНБО приняло решение закрыть границы Украины на въезд для иностранных граждан.

В городах массово отменяют мероприятия, закрыты школы на карантин, кинотеатры, музеи и другие массовые скопления населения. Уляна Супрун дала советы украинцам о том, как обезопасить себя от заражения в заведениях общественного питания. Она обратилась к владельцам ресторанов и кафе и перечислила все средства, которые помогут не допустить распространение вируса.

Обеспечьте все необходимое для гигиены рук – достаточное количества мыла, салфеток или полотенец для вытирания, спиртосодержащих антисептиков. Антисептики с дозаторами должны быть на видном месте, чтобы каждый мог ими воспользоваться.

Распечатайте и развесьте инструкцию о том, как правильно мыть руки и пользоваться антисептиком. В туалетах такие инструкции должны быть обязательно.

Сделайте перестановку в помещениях. Распланируйте пространство так, чтобы посетители заведения не сидели очень близко друг к другу, или в помещении не было очень много людей. Отмените или перенесите большие собрания людей, особенно, если это люди пожилого возраста.

Регулярно проветривайте помещение – не менее нескольких раз в день.

Мойте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются люди: столы, ручки дверей, спинки стульев. Помните, что мытья просто водой и тряпкой недостаточно, чтобы смыть патогенные микробы. Но все равно, эта процедура уменьшает риск развития инфекций. Она обязательна, если на поверхностях есть грязь.

В местах приготовления пищи должны быть предусмотрены отдельные мойки для мытья рук.

Сушилки для рук не подходят для использования в зонах приготовления пищи. Поэтому надо позаботиться о достаточном количестве одноразовых полотенец для вытирания рук.

Кроме того, Уляна Супрун напомнила об обязательной дезинфекции предметов и объяснила, что для этого можно использовать отбеливатели, спиртовые растворы и другие средства бытовой химии для дезинфекции. Также она дала рецепт раствора для приготовления самостоятельно:

5 столовых ложек отбеливателя (если он в сухом виде)

3,5 литра воды

Жидкий отбеливатель можно брать в пропорции 4 чайных ложки на литр воды.

Дезинфекцию нужно проводить в перчатках, желательно одноразовых и не использовать их повторно.

Памятка для персонала:

Постоянно напоминайте о важности гигиены рук, особенно людям, которые готовят пищу. Это обязательно делать:

перед началом работы

после обработки или приготовления сырой пищи

после контакта с любыми отходами и мусором

после мытья или дезинфекции

после пользования туалетом

после выдувания носа, чихания или кашля (здесь также важно напомнить персонала об этикете чихание и кашля)

после курения

после контакта с деньгами

после пользование телефоном

после касания своего лица или волос

"Владельцы заведений - будьте ответственны! Просмотрите эти рекомендации, сделайте все возможное, чтобы их выполнить. Помните, что от ваших действий зависит здоровье как ваших сотрудников, так и посетителей. В общем, эти советы уместно и нужно выполнять всегда, не только в период карантина и распространения вирусов.

Посетители - будьте сознательны и требуйте соблюдения этих рекомендаций. Если вы пришли в заведение и увидели, что там не соблюдаются нормы (нет средства для мытья рук, среди персонала работают люди, которые имеют симптомы респираторной инфекции и т.д.) лучше здесь не оставайтесь. А по возможности, выбирайте другие альтернативы - например, готовьте пищу дома, и при этом соблюдайте правила безопасного приготовления также", - написала Супрун.