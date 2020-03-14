Коронавирус не пройдет: как обезопасить себя от заражения в кафе и ресторанах

Уляна Супрун рассказала о мерах безопасности в условиях карантина из-за коронавируса
Коронавирус в Украине набирает обороты и уже стало известно о первой жертве пандемии в Житомирской области. Во большинстве областей введен карантин, а СНБО приняло решение закрыть границы Украины на въезд для иностранных граждан.
В городах массово отменяют мероприятия, закрыты школы на карантин, кинотеатры, музеи и другие массовые скопления населения. Уляна Супрун дала советы украинцам о том, как обезопасить себя от заражения в заведениях общественного питания. Она обратилась к владельцам ресторанов и кафе и перечислила все средства, которые помогут не допустить распространение вируса.
Кроме того, Уляна Супрун напомнила об обязательной дезинфекции предметов и объяснила, что для этого можно использовать отбеливатели, спиртовые растворы и другие средства бытовой химии для дезинфекции. Также она дала рецепт раствора для приготовления самостоятельно:
5 столовых ложек отбеливателя (если он в сухом виде)
3,5 литра воды
Жидкий отбеливатель можно брать в пропорции 4 чайных ложки на литр воды.
Дезинфекцию нужно проводить в перчатках, желательно одноразовых и не использовать их повторно.
Постоянно напоминайте о важности гигиены рук, особенно людям, которые готовят пищу. Это обязательно делать:
перед началом работы
после обработки или приготовления сырой пищи
после контакта с любыми отходами и мусором
после мытья или дезинфекции
после пользования туалетом
после выдувания носа, чихания или кашля (здесь также важно напомнить персонала об этикете чихание и кашля)
после курения
после контакта с деньгами
после пользование телефоном
после касания своего лица или волос
"Владельцы заведений - будьте ответственны! Просмотрите эти рекомендации, сделайте все возможное, чтобы их выполнить. Помните, что от ваших действий зависит здоровье как ваших сотрудников, так и посетителей. В общем, эти советы уместно и нужно выполнять всегда, не только в период карантина и распространения вирусов.
Посетители - будьте сознательны и требуйте соблюдения этих рекомендаций. Если вы пришли в заведение и увидели, что там не соблюдаются нормы (нет средства для мытья рук, среди персонала работают люди, которые имеют симптомы респираторной инфекции и т.д.) лучше здесь не оставайтесь. А по возможности, выбирайте другие альтернативы - например, готовьте пищу дома, и при этом соблюдайте правила безопасного приготовления также", - написала Супрун.