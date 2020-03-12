Супрун рассказала о действиях при карантине: запаситесь водой и лекарствами

Супрун рассказала об обязательных действиях на время карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса
Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта. Уляна Супрун рассказала украинцам, как правильно противостоять болезни, если в вашем окружении произойдет вспышка коронавируса COVID-19. Что делать, если в Украину придет эпидемия коронавируса - в материале Styler.
Супрун советует не паниковать, а кооперироваться - с родными, соседями, друзьями. То есть с людьми, с которыми вы регулярно пересекаетесь в тех или иных обстоятельствах. Вместе с ними нужно тщательно продумать план действий, если среди вас произойдет вспышка болезни.
"Позаботьтесь о связи со своим ближайшим окружением - членами семьи и близкими друзьями. Все должны быть на связи и сразу сообщать, если испытывают проблемы со здоровьем", - рекомендует медик.
Нужно определить, кто из ваших родных и близких может входить в "группу риска". То есть те, у кого коронавирус может вызвать смертельно опасные осложнения.
"Сейчас известно, что в группе риска коронавируса пожилые люди, а также люди, которые страдают серьезными хроническими заболеваниями: диабет, заболевания сердца и легких", - уточнила Супрун.
"Группу риска" нужно проинструктировать по мерам безопасности - обязательно должен быть контакт с семейным врачом, к которому можно будет незамедлительно обратиться при подозрении.
Уляна Супрун напомнила о симптомах коронавирусной инфекции, которые могут проявиться от 2 до 14 дней после заражения. Это повышение температуры, кашель и одышка.
"Если заметили такие симптомы у себя, были в тесном контакте с человеком, который имел эти симптомы, недавно были в регионе, где распространяется болезнь - звоните своему семейному врачу!" - предупредила медик.
Ранее мы писали о ситуации в магазинах Киева после объявления в столице и Украине карантина.