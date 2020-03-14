Коронавірус не пройде: як убезпечити себе від зараження в кафе і ресторанах

Коронавірус в Україні набирає обертів і вже стало відомо про першу жертву пандемії в Житомирській області. У більшості областей запроваджено карантин, а РНБО прийняло рішення закрити кордони України на в'їзд для іноземних громадян.

У містах масово скасовують заходи, закриті школи на карантин, кінотеатри, музеї та інші масові скупчення населення. Уляна Супрун дала поради українцям про те, як убезпечити себе від зараження в закладах громадського харчування. Вона звернулася до власників ресторанів і кафе і перерахувала усі заходи, які допоможуть не допустити поширення вірусу.

Забезпечте все необхідне для гігієни рук – достатню кількість мила, серветок або рушників для витирання, спиртовмісних антисептиків. Антисептики з дозаторами повинні бути на видному місці, щоб кожен міг ними скористатися.

Видрукуйте і розвісьте інструкцію про те, як правильно мити руки та користуватися антисептиком. В туалетах такі інструкції повинні бути обов'язково.

Зробіть перестановку в приміщеннях. Розплануйте простір так, щоб відвідувачі закладу не сиділи дуже близько один до одного, або у приміщенні не було дуже багато людей. Скасувати або перенесіть великі зібрання людей, особливо, якщо це люди похилого віку.

Регулярно провітрюйте приміщення – не менше кількох разів на день.

Мийте і дезінфікують поверхні, до яких часто торкаються люди: столи, ручки дверей, спинки стільців. Пам'ятайте, що миття просто водою і ганчіркою недостатньо, щоб змити патогенні мікроби. Але все одно, ця процедура зменшує ризик розвитку інфекцій. Вона обов'язкова, якщо на поверхнях є бруд.

В місцях приготування їжі повинні бути передбачені окремі мийки для миття рук.

Сушарки для рук не підходять для використання в зонах приготування їжі. Тому треба подбати про достатню кількість одноразових рушників для витирання рук.

Крім того, Уляна Супрун нагадала про обов'язкову дезінфекцію предметів і пояснила, що для цього можна використовувати відбілювачі, спиртові розчини та інші засоби побутової хімії для дезінфекції. Також вона дала рецепт для приготування розчину самостійно:

5 столових ложок відбілювача (якщо він у сухому вигляді)

3,5 літра води

Рідкий відбілювач можна брати в пропорції 4 чайних ложки на літр води.

Дезінфекцію слід проводити в рукавичках, бажано одноразових і не використовувати їх повторно.

Пам'ятка для персоналу:

Постійно нагадуйте про важливість гігієни рук, особливо людям, які готують їжу. Це обов'язково робити:

перед початком роботи

після обробки або приготування сирої їжі

після контакту з будь-якими відходами та сміттям

після миття або дезінфекції

після користування туалетом

після видування носа, чхання або кашлю (тут також важливо нагадати персоналу про етикет чхання та кашлю)

після куріння

після контакту з грошима

після користування телефоном

після торкання свого обличчя чи волосся

"Власники закладів - будьте відповідальні! Перегляньте ці рекомендації, зробіть все можливе, щоб їх виконати Пам'ятайте, що від ваших дій залежить здоров'я як працівників, так і відвідувачів. Загалом, ці поради доречно і потрібно виконувати завжди, не тільки в період карантину та розповсюдження вірусів.

Відвідувачі - будьте свідомі та вимагайте дотримання цих рекомендацій. Якщо ви прийшли в заклад і побачили, що там не дотримуються норми (немає засобу для миття рук, серед персоналу працюють люди, які мають симптоми респіраторної інфекції) краще тут не залишайтеся. А по можливості, вибирайте інші альтернативи - наприклад, готуйте їжу вдома, і при цьому дотримуйтесь правил безпечного приготування також", - написала Супрун.