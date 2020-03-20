Коронавирус: как протекают симптомы болезни по дням

Медики рассказали, как протекает коронавирусная инфекция по дням
Коронавирус в Украине был подтвержден у 26 человек внутри страны. Жертвой смертоносного вируса стали две пожилые женщины. С целью максимально быстрого обращения к врачам и препятствия распространения инфекции, медики рассказали, как протекает заболевание у инфицированных коронавирусом людей.
Симптомы коронавируса по дням, которые были опубликованы в исследовании китайских медиков, помогут показать, как протекает заболевание. В основание исследования легли истории болезней пациентов из Уханя. Но врачи отмечают, что симптомы коронавируса Covid-19 часто схожи с гриппом или ОРВИ.
Как протекает болезнь по дням:
Врачи отмечают, что кашель является второстепенным симптомом вируса. После выписки из больницы многие их тех, кто вылечился, продолжали кашлять. Одышка проходит через 13 дней. В целом период выздоровления занимает около 22 дней, но некоторые пациенты умирали на 18 день.
Напомним, в Италии в течение недели начнут первые испытания вакцины от коронавируса.
Ранее в Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса.