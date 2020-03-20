Коронавірус: як протікають симптоми хвороби по днях

Медики розповіли, як протікає коронавірусна інфекція по днях
Коронавірус в Україні було підтверджено у 26 осіб всередині країни. Жертвою смертоносного вірусу стали дві літні жінки. З метою максимально швидкого звернення до лікарів і перешкоди поширення інфекції, медики розповіли, як протікає захворювання в інфікованих коронавірусом людей.
Симптоми коронавіруса по днях, які були опубліковані в дослідженні китайських медиків, допоможуть показати, як протікає захворювання. В основу дослідження лягли історії хвороб пацієнтів з Вуханя. Але лікарі відзначають, що симптоми коронавіруса Covid-19 часто схожі з грипом чи ГРВІ.
Як хвороба протікає по днях:
Лікарі відзначають, що кашель є другорядним симптомом вірусу. Після виписки з лікарні багато з тих, хто вилікувався, продовжували кашляти. Задишка проходить через 13 днів. В цілому період одужання займає близько 22 дні, але деякі пацієнти вмирали на 18 день.
Нагадаємо, в Італії протягом тижня почнуть перші випробування вакцини від коронавіруса.
Раніше у Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавіруса.