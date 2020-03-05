Коронавирус и курильщики: ученые сообщили шокирующий факт

Коронавирус 2020 реже появляется у тех людей, кто курит сигареты. К такому потрясающему открытию пришли ученые. По словам специалистов, курящие люди заболевают им на 20% реже, чем те, кто независим от никотина. Об этом сообщает издание Federal Press.

Ученые изучили больных COVID-19 в Ухане и пришли к единому мнению, что из 140 пациентов только двое курили. Это составляет всего 1,4 % от всех обследуемых.

Эксперты уверены,что курильщики в 20 раз меньше рискуют заразиться коронавирусом, чем некурящие.

"В то же время эксперты отмечают, что в зоне риска заражения коронавирусов - люди, страдающие гипертонией и диабетом", - заявляют ученые.

Но все-таки не стоит забывать, что курение сигарет очень опасно для здоровья, оно вызывает онкологические заболевания, болезни сердца и сосудов.

Как мы ранее сообщали, на территории материкового Китая в течение 4 марта зафиксировали 31 жертву коронавирусной инфекции нового типа. Наличие инфекции за сутки было выявлено у 139 человек, а 2189 пациентов вылечились и были выписаны из больницы.

Кстати, в Италии количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достигло 2706, а число умерших достигло 107 человек. В то же время еще 276 пациентов выздоровели.