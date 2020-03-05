ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Количество случаев заболевания коронавирусом в Италии превысило 2700

Новости » Общество     05.03.2020 - 00:40
Количество случаев заболевания коронавирусом в Италии превысило 2700
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Зафиксировано 107 смертей, 276 пациентов выздоровели

В Италии количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Италии достигло 2706, а число умерших достигло 107 человек. Об этом сообщает Xinhua.

В то же время еще 276 пациентов выздоровели, сообщили в Департаменте гражданской защиты.

"1346 пациентов госпитализированы с симптомами, 295 находятся в реанимации, а 1065 находятся в изоляции в своих домах", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Большинство заражений (1497) и смертей (73) произошло в северной части Ломбардии, где эпидемия впервые вспыхнула 21 февраля.

Напомним, в среду вечером премьер-министр Джузеппе Конте и министр образования Люсия Аззолина объявили на совместной телевизионной пресс-конференции, что все школы и университеты по всей Италии будут закрыты до 15 марта.

Отметим, что в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Еще четверо человек в больнице в Черновицкой области с подозрением на вирус.

Макрон и Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса Израиль расширил "карантинный список" до 7 стран из-за коронавируса
Новости Украины ИталиязаражениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь