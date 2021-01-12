Коронавирус в Италии появился раньше, чем предполагалось

Первый случай заражения коронавируса в Италии был зафиксирован еще 10 ноября 2019, а не в начале декабря, как считалось ранее. Ученые считают, что первым заразившимся коронавирусной инфекцией пациентом была 25-летняя девушка из Милана.

Эксперты повторно решили изучить образцы биопсии кожи пациентов с атипичным дерматозом, которым осенью 2019 года так и не смогли поставить точный диагноз. Об этом сообщает агентство Ansa.

Ранее учеными было установлено, что были случаи, когда коронавирус поражал только кожу больных людей.

Биопсию провели 10 ноября. Результаты показали у пациентки наличие последовательностей генов РНК вируса SARS-CoV-2, "отпечатков пальцев" COVID-19 в кожной ткани.

С женщиной связались ученые, но она им рассказала, что у нее не было никаких симптомов коронавирусной инфекции. Также она отметила, что в апреле поражения на коже исчезли. А в июне 2020 года у нее был положительный тест на антитела.

Эксперты подчеркнули, что это - самый старший научно задокументированный случай присутствия коронавируса. При этом они допустили, что при продолжении его поиска они могут обнаружить и более ранние заражения.

Напомним, львовский доктор Тарас Жиравецкий рассказал, когда в Украине начнется третья волна COVID-19.

Ранее ученые рассказали о главной опасности мутировавшего коронавируса.