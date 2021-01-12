Коронавірус в Італії з'явився раніше, ніж передбачалося

Перший випадок зараження коронавірусу в Італії був зафіксований ще 10 листопада 2019, а не на початку грудня, як вважалося раніше. Вчені вважають, що першим пацієнтом, яка заразилась коронавірусною інфекцією була 25-річна дівчина з Мілана.

Експерти вирішили повторно вивчити зразки біопсії шкіри пацієнтів з атиповим дерматозом, яким восени 2019 року так і не змогли поставити точний діагноз. Про це повідомляє агентство Ansa.

Раніше вченими було встановлено, що були випадки, коли коронавірус вражав тільки шкіру хворих людей.

Біопсію провели 10 листопада. Результати показали наявність у пацієнтки послідовностей генів РНК вірусу SARS-CoV-2, "відбитків пальців" COVID-19 у шкірній тканині.

З жінкою зв'язалися вчені, але вона їм розповіла, що у неї не було ніяких симптомів коронавірусної інфекції. Також вона зазначила, що у квітні ураження на шкірі зникли. А в червні 2020 року у неї був позитивний тест на антитіла.

Експерти підкреслили, що це - найстарший науково задокументований випадок присутності коронавірусу. При цьому вони допустили, що при продовженні його пошуку вони можуть виявити і більш ранні зараження.

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