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Коронавирус добрался до Киева: медики просят не паниковать

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 14:24
Коронавирус добрался до Киева: медики просят не паниковать
Коронавирус обнаружили в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус был выявлен киевскими медиками

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Коронавирус добрался до Киева. Столичные медики из Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины подтвердили один случай заражения коронавирусом, сказано в пресс-службе ведомства. Связан ли этот штамм коронавируса с китайским 2019-nCoV - в материале Styler.

В Минздраве отчитались о том, что за четвертую неделю 2020 года было зафиксировано 10920 заболевших ОРВИ и гриппом. Что на 19% больше, чем на прошлой неделе.

Больше всего среди заболевших детей - 6733, взрослых - 4187.

По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов, среди которых выявлено:

  • грипп А (H1N1) - 3,
  • грипп А нетипизированный – 1,
  • грипп В - 3,
  • аденовирус - 2,
  • бокавірус – 1,
  • коронавирус - 1,
  • риновирус - 1.

Коронавирус добрался до Киева: медики просят не паниковать

Коронавирус в Киеве (скрин: facebook.com)

Это сообщение вызвало у украинцев небывалую панику, но позже в Минздраве разъяснили (сообщение было отредактировано), что обнаруженный штамм коронавируса не является опасным китайским штаммом 2019-nCoV из города Ухань, которым уже заболело почти 3000 человек, из них 80 - умерло.

Коронавирус добрался до Киева: медики просят не паниковать

Коронавирус в Киеве (скрин: facebook.com)

Напомним, основными симптомами опасного коронавируса является лихорадка, кашель и утрудненное дыхание. Медики советуют почаще мыть руки, тщательно готовить пищу животного происхождения, не посещать страны, где зафиксирована вспышка болезни.

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