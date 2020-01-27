Коронавирус добрался до Киева: медики просят не паниковать

Коронавирус был выявлен киевскими медиками
Коронавирус добрался до Киева. Столичные медики из Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины подтвердили один случай заражения коронавирусом, сказано в пресс-службе ведомства. Связан ли этот штамм коронавируса с китайским 2019-nCoV - в материале Styler.
В Минздраве отчитались о том, что за четвертую неделю 2020 года было зафиксировано 10920 заболевших ОРВИ и гриппом. Что на 19% больше, чем на прошлой неделе.
Больше всего среди заболевших детей - 6733, взрослых - 4187.
По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов, среди которых выявлено:
Коронавирус в Киеве (скрин: facebook.com)
Это сообщение вызвало у украинцев небывалую панику, но позже в Минздраве разъяснили (сообщение было отредактировано), что обнаруженный штамм коронавируса не является опасным китайским штаммом 2019-nCoV из города Ухань, которым уже заболело почти 3000 человек, из них 80 - умерло.
Коронавирус в Киеве (скрин: facebook.com)
Напомним, основными симптомами опасного коронавируса является лихорадка, кашель и утрудненное дыхание. Медики советуют почаще мыть руки, тщательно готовить пищу животного происхождения, не посещать страны, где зафиксирована вспышка болезни.