Смертельный вирус почтой: можно ли заразиться через AliExpress

Вирус из Китая (коллаж: РБК-Украина)

Можно ли заразиться вирусом из Китая через почту AliExpress - в материале Styler

Коронавирус из Китая (2019-nCoV) уже зафиксирован в семи странах, есть подозрение о случаях заражения в Беларуси и России. Многие украинцы задаются вопросом, стоит ли пользоваться услугами популярного онлайн-маркета AliExpress. Не придет ли вместе с покупкой из Китая новый штамм коронавируса, вызывающий опасную пневмонию - в материале Styler.

Так, эксперт по вирусологии Михаил Щелканов говорит, что китайский вирус мутирует и становится более устойчивым к изменениям окружающей среды. Эксперт считает, что маленькие капли вируса, выделяемые человеком при кашле и чихании, могут передаваться через предметы обихода.

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", - говорит вирусолог.

В свою очередь, в AliExpress подобные опасения опровергают. Представители компании говорят, что, во-первых, случаев передачи через посылки или товары зафиксировано не было, во-вторых, возбудитель болезни очень чувствителен к изменениям окружающей среды и не может долго существовать без носителя.

Представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт также опроверг вероятность заражения через международную торговлю.

"Сейчас ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения граждан и товаров через границы и для международной торговли. В случае, если у вас были контакты с больными людьми, рекомендуется связаться с врачом, не употреблять не обработанные термически продукты", - отметил Ярно Хабихт.

Стоит напомнить, что главными симптомами нового вируса являются: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание.

Медики советуют тщательно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, не посещать страны, где зафиксированы случаи болезни, особенно это касается Китая.

На данный момент известно о более 600 случаях заражения, но в реальности их может быть гораздо больше, поскольку люди с сильным иммунитетом могут переносить болезнь в легкой форме, не обращаясь к медикам. От коронавируса умерло уже 17 человек.