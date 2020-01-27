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Коронавірус дістався до Києва: медики просять не панікувати

STYLERЖиття    27.01.2020 - 14:24
Коронавірус дістався до Києва: медики просять не панікувати
Коронавірус виявили в Києві (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус був виявлений київськими медиками

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Коронавірус дістався до Києва. Столичні медики з Київського міського лабораторного центру МОЗ України підтвердили один випадок зараження коронавірусом, сказано в прес-службі відомства. Чи пов'язаний цей штам коронавіруса з китайським 2019-nCoV - в матеріалі Styler.

У МОЗ відзвітували про те, що за четвертий тиждень 2020 року було зафіксовано 10920 хворих на ГРВІ та грип. Що на 19% більше, ніж минулого тижня.

Найбільше серед захворілих дітей - 6733, дорослих - 4187.

За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів, серед яких виявлено:

  • грип А (H1N1) - 3,
  • грип А нетипований – 1,
  • грип В - 3,
  • аденовірус - 2,
  • бокавірус – 1,
  • коронавірус - 1,
  • риновірус - 1.

Коронавірус дістався до Києва: медики просять не панікувати

Коронавірус в Києві (скрін: facebook.com)

Це повідомлення викликало в українців небувалу паніку, але пізніше в МОЗ роз'яснили (повідомлення було відредаговано), що виявлений штам коронавіруса не є небезпечним китайським штамом 2019-nCoV з міста Ухань, яким вже захворіло майже 3000 осіб, з них 80 - померло.

Коронавірус дістався до Києва: медики просять не панікувати

Коронавірус в Києві (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, основними симптомами небезпечного коронавіруса є лихоманка, кашель та ускладнене дихання. Медики радять частіше мити руки, ретельно готувати їжу тваринного походження, не відвідувати країни, де зафіксовано спалах хвороби.

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