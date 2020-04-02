Коронавирус у детей: врач рассказала о рисках самолечения

Самолечение в период карантина из-за коронавируса в Украине и мире - это очень опасно. Чем грозит домашняя медицина, и что делать, когда заболел ребенок в период карантина - рассказала известный врач-педиатр из Минздрава Наталья Кундина.

"Такой довольно известный мировой врач как Google - это не очень хороший советчик", - говорит эксперт и добавляет, что горчичники, ингаляции, травы и витамины не всегда полезны.

Врач предупреждает: есть много заболеваний, имеющих схожие симптомы, а вот лечатся они по-разному. Например, грипп и тот же коронавирус. Лекарства от одного заболевания могут оказаться смертельным ядом при другом. Зато "дельцы" наживаются на доверчивых украинцах. Рекламируют в Интернете различные препараты, которые якобы лечат от коронавируса.

"Если у вас есть какие-то симптомы, если у вас есть вопросы - найдите своего врача, задайте ему вопросы и получите хороший ответ с точки зрения медицины. Только врач может вам сказать, что делать в той или иной конкретной ситуации. Только врач может вам поставить диагноз", - советует представитель Министерства здравоохранения Украины.

Кундина отмечает, что почти за 40 лет работы не раз спасала пациентов, которые самолечением только усложняли свои болезни. Иногда этим пренебрегают даже родители и дают своим же детям препараты без консультации с врачом.

"Мама привезла ребенка на прием, и ребенок был как леопард. Он был в таких красных пятнах, которые чередовались с белыми. Мама мне говорит о том, что она давала витамины, которые заказала на известном сайте. И я поставила диагноз - это была медикаментозная аллергия на витамин Б12", - рассказала врач.

Следует помнить: если взрослый или ребенок заболели - обязательно свяжитесь со своим врачом. Далее - подробно опишите симптомы и расскажите, контактировали ли вы с другими больными, не вернулись ли недавно из заграницы.

"До приезда врача нужно давать обильное питье ребенку - это очень хорошо. Можно давать и теплые напитки, чаи, доставать из морозильника облепиху или смородину. И надо контролировать температуру", - советует педиатр в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Если же температура более 38 с половиной градусов - после консультации с врачом, даже по телефону - ребенку можно снизить температуру нестероидными противовоспалительными препаратами. Дальше - слушайте рекомендации врача или вызывайте скорую.

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