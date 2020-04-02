Коронавірус у дітей: лікар розповіла про ризики самолікування

Самолікування в період карантину через коронавірусу в Україні і світі - це дуже небезпечно. Чим загрожує домашня медицина, і що робити, коли захворіла дитина в період карантину - розповіла відомий лікар-педіатр з Міністерства охорони здоров'я Наталія Кундіна.

"Такий доволі відомий світовий лікар як Google - це не дуже гарний порадник", - говорить експерт і додає, що гірчичники, інгаляції, трави і вітаміни не завжди корисні.

Лікар попереджає: є багато захворювань, які мають подібні симптоми, а от лікуються вони по-різному. Наприклад, грип та той самий коронавірус. Ліки від одного захворювання можуть виявитися смертельною отрутою при іншому. Натомість "ділки" наживаються на довірливих українцях. Рекламують в Інтернеті різні препарати, які начебто лікують від коронавірусу.

"Якщо у вас є якісь симптоми, якщо у вас є питання - знайдіть свого лікаря, поставте питання і отримайте гарну відповідь з точки зору медицини. Тільки лікар може вам сказати, що робити в тій чи іншій конкретній ситуації. Тільки лікар може вам поставити діагноз", - радить представник Міністерства охорони здоров'я України.

Кундіна зазначає, що майже за 40 років роботи не раз рятувала пацієнтів, які самолікуванням тільки ускладнювали свої хвороби. Іноді цим нехтують навіть батьки і дають своїм же дітям препарати без консультації з лікарем.

"Мама привезла дитину на прийом, і дитина була як леопард. Вона була в таких червоних плямах, які чергувалися з білими. Мама мені каже про те, що вона давала вітаміни, які замовила на відомому сайті. І я поставила діагноз - це була медикаментозна алергія на вітамін Б12", - розповіла лікар.

Слід пам'ятати: якщо дорослий або дитина захворіли - обов'язково зв'яжіться зі своїм лікарем. Далі - докладно опишіть симптоми і розкажіть, чи контактували ви з іншими хворими, чи не повернулися недавно з-за кордону.

"До приїзду лікаря треба давати рясне пиття дитині - це дуже добре. Можна давати і теплі напої, чаї, діставати з морозильника обліпиху чи смородину. І треба контролювати температуру", - радить педіатр в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Якщо ж температура більше 38 з половиною градусів - після консультації з лікарем, навіть по телефону - дитині можна знизити температуру нестероїдними протизапальними препаратами. Далі - слухайтеся рекомендації лікаря або викликайте швидку.

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