Дети и коронавирус: что стоит знать родителям о COVID-19

Коронавирус у детей (Коллаж РБК-Украина)

В сети сообщили, что нужно рассказать детям о коронавирусе

Коронавирус в Украине обнаружен уже у 84 человек, трое из них умерли. Пока что ни у кого из детей COVID-19 в нашей стране он обнаружен не был. Как известно, у маленьких граждан не такой большой риск заразиться инфекцией, как у взрослых, но есть наблюдения ученых, как эта болезнь протекает у детей.

По данным Центра контроля и предотвращения болезней (CDC Global) заявил, что детей можно защитить и привлечь к предотвращению распространения коронавируса. Для этого родители должны им рассказать о правилах поведения во время эпидемии COVID-19.

Во- первых, объясните детям, что нужно регулярно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. Пусть дети избегают контакта с людьми, которые кашляют и чихают. Каждый день дезинфицируйте поверхности, к которым часто касаются в бытовых помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, ручки, столы, туалеты, мойки и т.

Детские вещи и мягкие игрушки, которые подлежат стирке, стирать согласно инструкциям производителя. Если возможно, стирайте вещи при высоких температурных режимах и тщательно их сушите.

Ученые сообщают, что симптомы коронавируса у детей очень схожи со взрослыми, но течение болезни у них проходит очень легко.

Если ребенок здоров, он может не надевать маску, если же он инфицирован - маска необходима.

Как мы ранее писали, украинский врач рассказал, что делать, если у вас симптомы коронавируса.